Сгорели трое человек

На Киевщине в частном жилом доме во время пожара погибли 3 человека. Фото: dsns.gov.ua

В селе Воропаев Вышгородского района на Киевщине в частном жилом доме во время пожара погибли 3 человека.

Трагедия произошла днем ​​26 ноября, сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"В частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погибли 3 человека. Горело на площади 30 метров квадратных. В 11:41 пожар локализован, в 12:02 - ликвидирован", - сказано в сообщении.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются. Подробности обещают сообщить позже.

В селе Вязовок Городищенского района на Черниговщине загорелся дом на ул. Независимости. 3 человека погибли, среди них - 3-летний ребенок.