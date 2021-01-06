41-летний мужчина сделал харакири

В Запорожье 41-летний мужчина сделал себе харакири - нанес несколько ударов ножом.
Инцидент произошел вчера, 5 января на ул. Магара, сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
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"41-летний мужчина нанес сам себе ножевые ранения. Пострадавший получил колото-резаные раны грудной клетки и брюшной полости и был госпитализирован в больницу", - сообщили медики скорой помощи.
Что стало причиной такого поступка - неизвестно.
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