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суббота, 02 марта 2019 22:44

4 мужчин нашли мертвыми в частном доме

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4 мужчин нашли мертвыми в частном доме
Мужчины погибли от суррогатного алкоголя. Фото: Лента новостей

В Коростышеве в частном доме нашли тела 47-летнего хозяина и трех его друзей.

Правоохранителей вызвали сестра погибшего хозяина. Забеспокоилась, потому что в окне горел свет, а двери брат не открывал и на звонки не отвечал, говорится в сюжете ТСН.

Эксперты выяснили, что мужчины умерли еще 3-6 дней назад. Перед трагедией вместе выпивали и ужинали.

Подозревают, что мужчины умерли от суррогатного алкоголя.

"При осмотре тел признаков телесных видимых повреждений не зафиксировано. При этом вероятной причиной при осмотре может быть отравление неизвестным веществом. На месте происшествия оставлено спиртное и в ходе события оно было изъято", - говорит руководитель центра связей с общественностью ГУ ЧП в Житомирской области.

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При этом в полиции не исключают, что мужчины могли и задохнуться. Известно, что у хозяина за долги отключили газ и он обогревал помещение печью на дровах. Дело расследуется по статье умышленное убийство.

Напомним, три человека угорели в собственном доме в Киевской области в ночь на субботу. В трагедии погибли супруги и их взрослая дочь, еще одна их родственница выжила, она сейчас в реанимации.

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