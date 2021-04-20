3-летнюю девочку нашли ночью в компании наркоманов

В коридоре многоэтажки на ул. Академика Заболотного в Киеве полицейские нашли 3-летнюю девочку с двумя взрослыми, которые находились в состоянии наркотического опьянения.

Женщина и мужчина не могли документально подтвердить родственные связи с малолетней. Девочка находится под наблюдением ювенальных инспекторов и районной службы по делам детей и семьи, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"У мужчины обнаружили сильнодействующие лекарственные средства и справку на их выдачу. В ходе общения полицейские установили, что 40-летний мужчина и 38-летняя женщина - жители Киевщины. При этом они не предоставили документов, подтверждающих, что это их ребенок, поскольку, по их словам, свидетельства о рождении нет. Следователи изъяли таблетки и справку, чтобы проверить законность ее выдачи", - рассказали полицейские.

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С ребенком все хорошо. Его личность устанавливается. Также полицейские узнают цель пребывания жителей Киевщины в столице и выясняют их родственные связи с девочкой.

Следователи открыли уголовное производство.

В Горняке Донецкой области в одном из притонов нашли 3-летнюю девочку. Впоследствии разыскали ее 23-летнюю мать, которая развлекалась со знакомыми. Ребенка передали работникам социальной службы.