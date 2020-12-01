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вторник, 01 декабря 2020 14:04

3-летняя девочка вдохнула пластмассовую заглушку от холодильника

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В Бориславе Львовской области 3-летняя девочка вдохнула пластмассовую заглушку в холодильник.

Чтобы ее достать из бронха, хирургу львовской детской больницы Охматдет понадобился час, сообщили в областной детской клинической больнице Охматдет на странице в Facebook.

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Автор: facebook.com/OHMATDYTLVIV
  Чтобы ее достать из бронха, хирургу львовской детской больницы Охматдет понадобился час
Чтобы ее достать из бронха, хирургу львовской детской больницы Охматдет понадобился час

"Девочка вдохнула заглушку еще в восемь часов утра. Ребенок начал кашлять и родители догадались, что это именно заглушка, потому что ее не оказалось в холодильнике. Ребенку не смогли помочь ни в Бориславе, ни в районном Дрогобыче. Взрослые врачи не брались за маленькую пациентку" , - рассказали в больнице Охматдет.

Чтобы помочь ребенку, ее повезли во Львов. Той же ночью девочке сделали бронхоскопию под общим наркозом. Сейчас она уже дома.

На Львовщине 11-летняя девочка во время прогулки с подругами проглотила канцелярский гвоздь. Он застрял в бронхах. 21 ноября хирурги Львовской областной детской больницы ОХМАТДИТ ее срочно взяли на операцию.

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