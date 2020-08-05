30 ножевых в спину, и еще 20 - в грудь: подробности страшной расправы над 8-летним мальчиком

На Черниговщине 30-летний мужчина зарезал 8-летнего сына. Фото: cn.npu.gov.ua

В Деснянском районном суде на Черниговщине арестовали на 2 месяца без права на залог 30-летнего мужчину. Его подозревают в убийстве 8-летнего сына.

На теле ребенка насчитали 30 ножевых ранений в спину и 20 - в грудную клетку, сказал прокурор Игорь Кондратюк. Предполагаемое орудие преступления, кухонный нож, позже нашли в барсетке у подозреваемого.

Супруги развелись год назад. Мужчина жил с родителями в Прилуках, мать ребенка - в Чернигове. Время от времени отец забирал мальчика гостить к себе. В день убийства отец вез ребенка в Чернигов к матери. За рулем авто был дед.

"Возможно, имели место факты насилия в семье. Но из тех показаний, которые есть сейчас: отец очень любил сына. По словам матери, с ней у него были непростые отношения, но ребенка он очень любил и заботился о нем. Часто звонил, спрашивал, что с сыном и как", - рассказал заместитель прокурора Михаил Подоляк, передает "Суспільне".

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В течение поездки из Прилук в Чернигов отец просил несколько раз, чтобы машина останавливалась, он выходил подышать воздухом. Возле села Скоренец мужчина взял сына и повел гулять в лес. Через несколько часов дедушка начал волноваться. Позвонил матери ребенка. Она приехала на место и вызвала полицию.

"Это было примерно в 7 часов, они его искали по лесу и позже увидели, что подозреваемый появился у машины. Его вид, пятна, которые на нем были, вызвали обоснованное беспокойство и подозрения в том, что произошло неладное", - говорит прокурор.

Известно, что подозреваемый проходил лечение в областной психоневрологической больнице в мае-июне 2018 года. Однако на учете он не состоял. Мать мальчика трагедию не комментирует.

Адвокат подозреваемого будет оспаривать арест своего клиента. Говорит, к уголовной или административной ответственности человек раньше не привлекался. Поэтому будет просить домашний арест.

"По моему мнению, адекватный человек, нормальный. Я ничего такого не увидел. Возможно, он подавлен обстоятельствами, что случилась смерть ребенка", - сказал адвокат подозреваемого Олег Костюк.

Об исчезновении мальчика в полицию 2 августа сообщила его мать. Поиски продолжались всю ночь. В них участвовали около сотни правоохранителей, спасателей, лесников и неравнодушных граждан. Среди них был и 30-летний отец пропавшего. На его одежде полицейские заметили кровь, а при нем был окровавленный нож. Поиски продолжались до 7 утра. Когда тело мальчика нашли, отец признался в убийстве.