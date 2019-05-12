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воскресенье, 12 мая 2019 10:26

2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей

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2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей
В квартире на ул. Павла Тычины в Киеве 2-летняя девочка несколько дней сидела у мертвых родителей. Фото - kyiv.npu.gov.ua

В квартире на ул. Павла Тычины в Киеве 2-летняя девочка несколько дней сидела возле мертвых родителей.

В полицию обратилась женщина, сообщила, что ее дочь последние несколько дней не выходит на связь. Дверь квартиры никто не открывает. Тела и истощенного ребенка обнаружили 11 мая, сообщили в отделе коммуникации столичной полиции.

"Сотрудники уголовного розыска Днепровского управления полиции при обследовании территории возле квартиры почувствовали специфический запах. После этого, следователями было принято решение открыть дверь. Полицейские обнаружили в доме мертвыми 34-летнего мужчину и 28-летнюю женщину", - рассказала Юлия Медведь с Днепровского отдела полиции в г. Киеве.

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Видимых телесных повреждений на телах не обнаружено, поэтому после проведения судебно-медицинской экспертизы будет установлена ​​причина их смерти. Девочку госпитализировали в детскую больницу. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

В одном из сел Белгород-Днестровского района Одесской области во время пожара погибла 2-летняя девочка. Трагедия произошла в салоне машины ее отца.

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