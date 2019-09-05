28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца

 
Ексклюзивы
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 558
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8568
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1188
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1827
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6309
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6327
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1755
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 522
Фото
Все фото
3
7
3
3
7
Поля и коровники: показали, где &quot;сидит&quot; Дронов
Поля и коровники: показали, где "сидит" Дронов
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
В Киеве дотла сгорела Audi А7 сына Гонтаревой - СМИ
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Готовили теракт: правоохранители нашли тайник преступников
Готовили теракт: правоохранители нашли тайник преступников
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
Видео
Все видео
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
На Багамах жертв урагана "Дориан" стало больше
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
"Кто здесь сирота?" - женщина напала на квартиранток, когда те захотели съехать
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Обозвала бедным: за что убили и выбросили на помойку 40-летнюю женщину
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Появилось видео из автомобиля киевского гонщика, попавшего в ДТП на мосту Патона
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Домой не доехал несколько сотен метров: погиб легендарный украинский бард
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 864
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 28998
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6678
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2574
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
02 сентября 2019
1 Просмотров: 1215
Мері
Скутість перших хвилин зустрічі випускників розвіює Вовка Мельниченко. Він приїхав з Америки. Розповідає історію про кабана. — Прилетів я ...
четверг, 05 сентября 2019 12:32

28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца

1 Комментировать
28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца
На Днепропетровщине 21-летняя женщина зарезала соседа. Обвиняла его в смерти своего отца. Фото - dp.npu.gov.ua

4 сентября в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области в собственном доме нашли убитым 53-летнего мужчину.

Убийцу задержали. Ею оказалась 21-летняя соседка. Объяснила, так отомстила за смерть отца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порезал соседей, родственников и жег сельсовет: чоловік держал в страхе все село

"Женщина обвиняла убитого в том, что ее отец покончил жизнь самоубийством. Во время совершения преступления нападавшая была пьяна и нанесла мужчине 28 ножевых ранений в грудь и спину. От полученных травм 53-летний хозяин дома умер на месте", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается. Женщину могут посадить на 15 лет.

В Одесской области 40-летняя женщина убила соседа. Объяснила, что не находила с ним общий язык.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
сентября

Политзаключенного нашли в камере с разрезанным животом

Убитые братья стали первыми русскими святыми

Самое читаемое
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 43138
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 35280
&quot;Такова жизнь&quot; - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии
"Такова жизнь" - Тимошенко не пришла на сессию из-за трагедии Просмотров: 27468
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
Односельчане рассказали подробности о повешенной девочке
 Просмотров: 24003
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 21962
Происшествия
Поля и коровники: показали, где "сидит" Дронов
Поля и коровники: показали, где "сидит" Дронов
3
 Просмотров: 18
Отправили не туда: новый скандал в деле Зайцевой
Отправили не туда: новый скандал в деле Зайцевой Просмотров: 1818
Ампутированная рука и многочисленные осколки: сообщили о состоянии ректора и его жены
Ампутированная рука и многочисленные осколки: сообщили о состоянии ректора и его жены Просмотров: 648
Части тела разбросало на 50 м: мужчину разорвало взрывом на огороде
Части тела разбросало на 50 м: мужчину разорвало взрывом на огороде Просмотров: 1854
Сгорела машина невестки: Гонтарева боится физического уничтожения
Сгорела машина невестки: Гонтарева боится физического уничтожения 1 Просмотров: 837
Больше всего комментируют
6
Украинский министр готов стать донором органов
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
5
"Не завидуйте!". Депутат попалась на интимной переписке
4
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
2
Зеленский объяснил, почему он ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 7
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua