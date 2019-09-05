28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца

4 сентября в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области в собственном доме нашли убитым 53-летнего мужчину.
Убийцу задержали. Ею оказалась 21-летняя соседка. Объяснила, так отомстила за смерть отца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порезал соседей, родственников и жег сельсовет: чоловік держал в страхе все село
"Женщина обвиняла убитого в том, что ее отец покончил жизнь самоубийством. Во время совершения преступления нападавшая была пьяна и нанесла мужчине 28 ножевых ранений в грудь и спину. От полученных травм 53-летний хозяин дома умер на месте", - сказано в сообщении.
Следствие по делу продолжается. Женщину могут посадить на 15 лет.
В Одесской области 40-летняя женщина убила соседа. Объяснила, что не находила с ним общий язык.
Комментарии1