28 ножевых: 21-летняя женщина отомстила за смерть отца

На Днепропетровщине 21-летняя женщина зарезала соседа. Обвиняла его в смерти своего отца. Фото - dp.npu.gov.ua

4 сентября в одном из сел Новомосковского района Днепропетровской области в собственном доме нашли убитым 53-летнего мужчину.

Убийцу задержали. Ею оказалась 21-летняя соседка. Объяснила, так отомстила за смерть отца, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Женщина обвиняла убитого в том, что ее отец покончил жизнь самоубийством. Во время совершения преступления нападавшая была пьяна и нанесла мужчине 28 ножевых ранений в грудь и спину. От полученных травм 53-летний хозяин дома умер на месте", - сказано в сообщении.

Следствие по делу продолжается. Женщину могут посадить на 15 лет.

В Одесской области 40-летняя женщина убила соседа. Объяснила, что не находила с ним общий язык.