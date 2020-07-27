27-летняя хранительница колонии разнесла голову из автомата

На Кировоградщине в колонии 27-летняя сотрудница отдела охраны покончила с собой во время несения службы. Фото: npu.gov.ua

На территории исправительной колонии в селе Новый Стародуб Кировоградской области 27-летняя сотрудница отдела охраны покончила с собой во время несения службы.

Известно, что младший инспектор отдела охраны заступила на службу и находилась в помещении охранной башни. При ней был автомат "АК-74" с которого она выстрелила себе в голову. От выстрела женщина погибла на месте, пишет УНН со ссылкой на источники среди правоохранителей.

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Известно также, что в одном из карманов форменной одежды женщины была записка, в которой она просит никого не винить в его смерти. В исправительной колонии она проработала менее 2-х месяцев.

Следователи открыли уголовное производство, выясняют все обстоятельства смерти женщины.

В Холодногорской исправительной колонии №18 в Харьковской области застрелился 39-летний младший инспектор отдела охраны. Мужчина находился на рабочем месте на смотровой башне. Выпустил себе в рот 3 патрона калибра 5,45 мм из служебного автомата АК-74.