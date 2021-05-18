25-летний одним ударом убил незнакомца

Фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 25-летний мужчина одним ударом убил 53-летнего незнакомца.

Событие произошло несколько дней назад на просп. Небесной сотни. Мужчины были нетрезвые и случайно столкнулись на улице. Между ними возник конфликт и младший ударил старшего кулаком по голове, сообщили сегодня, 18 мая, в отделе коммуникации областной полиции.

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"Пострадавший пошел домой, а на следующий день обратился за помощью к врачам. Мужчину госпитализировали, но через несколько дней от полученной травмы он скончался", - рассказали в полиции.

Подозреваемого установили. Это житель Балты. По решению суда он находится под круглосуточным домашним арестом, рассказал заместитель начальника Одесского городского управления полиции № 1 Эдгар Папикян.

За содеянное мужчину могут посадить на 10 лет.

16-летний житель Нового Роздола Львовской области нанес смертельный удар в лицо 44-летнему земляку. Мужчину с травмами головы от падения нашли у дома на ул. Леси Украинки. Через четыре дня он умер в одной из больниц Львова, не приходя в сознание.