23-летнюю женщину затолкали в машину и увезли в неизвестном направлении

Фото: od.npu.gov.ua

В Измаиле Одесской области похитили 23-летнюю женщину. Ее недалеко от дома затолкали в автомобиль и вывезли в лесополосу 46-летний поклонник вместе со своим 26-летним знакомым.

Таким образом старший из мужчин пытался заставить женщину к совместному проживанию, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"Чтобы никто из людей, которые в тот момент звонили пострадавшей, не узнал, что ту удерживают силой, ее запугивали ножом и заставляли делать вид, что все хорошо. О происшествии в полицию и родственникам потерпевшей сообщили ее односельчане, которые видели, как та сопротивлялась у автомобиля и звала на помощь. Полицейские начали поиски авто. Между тем родные потерпевшей установили с дочкой и правонарушителем телефонную связь и уговорили мужчину приехать к ним домой в Измаил для улаживания конфликта. Там их и задержал наряд патрульной полиции", - рассказали в полиции.

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Оба правонарушители - местные жители, которые имеют не одну судимость. В суде на рассмотрении в отношении их находятся обвинительные акты за совершение краж.

Обоим сообщили подозрения в похищении. Им грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

В Каховке Херсонской области 32-летнего мужчину похитили во время свидания и пытали в заброшенном доме. Ему удалось вырваться из плена и убежать. Пострадавшего едва в сознании со связанными руками нашли на улице прохожие.