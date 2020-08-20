21-летний мужчина погиб во время ремонта магазина

В Днепре во время проведения ремонтных работ одного из магазинов от удара током погиб 21-летний работник. Фото: УНИАН

В Днепре произошел несчастный случай во время проведения ремонтных работ одного из магазинов на улице Вокзальной.

От удара током погиб 21-летний работник. Об этом сообщают в телеграмм-канале "Х * Днепр".

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Отмечается, что мужчина выполнял строительные работы и находился на лесах, когда получил удар током. После этого он упал с высоты.

Спасти мужчину не удалось. Следователи открыли уголовное производство и устанавливают все обстоятельства.

В селе Андреевка Буского района на Львовщине 22-летний мужчина погиб от удара тока. Он во время проведения строительных работ стал на неисправный электрический удлинитель. Скончался до приезда "скорой".