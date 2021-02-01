21-летнего студента похитили и пытали неизвестные

В Харькове похитили 21-летнего студента из Марокко. Злоумышленниками оказались марокканцы - 4 мужчин и женщина. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове на ул. Черновицкой похитили 21-летнего студента из Марокко вечером 29 января. Неизвестные затолкали его в Daewoo Lanos и увезли в неизвестном направлении.

Подозреваемых задержали. Злоумышленниками оказались марокканцы - 4 мужчин 23, 25 и 26 лет и 25-летняя женщина. Мотивом похищения стал несуществующий долг, сообщили 1 февраля во отделе коммуникации областной полиции.

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"В квартиру студента одного из харьковских вузов вошли пятеро неизвестных, начали бить его за якобы существующий долг. Затем злоумышленники заставили потерпевшего сесть в машину и повезли в лес, где снова избили его. После этого мужчину отвезли в квартиру по улице Владислава Зубенко. Избиение не прекращалось и там. Только когда трое злоумышленников ушли из квартиры, а другие уснули, потерпевшему удалось убежать", - рассказали в полиции.

Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения. Следственные действия продолжаются. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

Полицейские разыскали 26-летнего харьковчанина, которого похитили неизвестные. Его вывезли в Кировоградскую область, где силой удерживали в подвале и постоянно били. Полицейские освободили заложника и задержали двух человек, которые наблюдали за потерпевшим.