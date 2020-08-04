20-тонный грузовик с нефтью слетел с дороги

На Полтавщине грузовик с 20 т нефти слетел с дороги. Фото: pl.dsns.gov.ua

В Чутовском районе Полтавской области грузовик с цистерной задел дорожный отбойник и съехал на обочину. В емкости было около 20 т нефти.

ЧП произошло 3 августа, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Фура с пивом перевернулась на полной скорости: показали видео

"Водитель грузового автомобиля DAF во время движения зацепил дорожный отбойник и съехал на обочину, в результате чего цистерну этого авто развернуло и она повредила автомобиль. По предварительной информации, в цистерне находилоась около 20 тонн нефти", - говорится в сообщении.

Нефть, к счастью, не разлилась. В ликвидации последствий дорожно-транспортного происшествия принимали участие два отделения ГСЧС.

Под Полтавой от грузового автомобиля DAF во время подъема на холм на полном ходу оторвалась цистерна с газом. Момент аварии попал на видеорегистратор легкового автомобиля, двигавшегося позади грузовика. Пострадавших в результате ДТП не было.