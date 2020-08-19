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среда, 19 августа 2020 10:54

2 детей и 2 взрослых чуть не утонули в лимане

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2 детей и 2 взрослых чуть не утонули в лимане
Полицейские спасли двух детей и двух взрослых, которые едва не утонули в лимане в Одесской области. Фото: скриншот с видео

На Хаджибейском лимане в Одесской области патрульные полицейские спасли 2-х детей и 2-х взрослых, которые едва не утонули.

16-летняя девушка вместе с 5-летним братом решили поплавать в лимане без разрешения родителей. Ветром матрас отнесло от берега, сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.

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"Взрослые услышали крики о помощи - отец и его друг бросились к детям, но потом вернуться самостоятельно уже не смогли. Матрас начал сдуваться, люди теряли надежду на спасение и начали тонуть. Очевидцы вызвали полицию", - сказано в сообщении.

Патрульные быстро сориентировались - взяли лодку на корабельной станции и вместе с рыбаком поплыли на спасение. И детей, и взрослых удалось вытащить из воды и доставить на берег.

Мужчину и женщину унесло в море на надувном матрасе. Отдыхали в селе Приморский Посад Приазовского района Запорожской области. Их отнесло на расстояние 500 м от берега. Спасатели добрались до пары на лодке и доставили к берегу. Спасенные оказались жителями Днепра.

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