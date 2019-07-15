19-летнюю студентку сутки насиловали в лесу

На Харьковщине 19-летнюю студентку почти сутки насиловал в лесу 54-летний мужчина. Напал на нее, когда зашла в лес сделать селфи. Фото - hk.npu.gov.ua

На Харьковщине 19-летнюю студентку почти сутки насиловал 54-летний мужчина.

Она направлялась на железнодорожную станцию. По дороге зашла в лес чтобы сделать селфи. Там нее напали. Мужчина связал девушке руки и завязал глаза, отвел в свое логово и там несколько раз изнасиловал.

Чтобы не сопротивлялась, насильник размахивал огромным самодельным ножом и резал своей жертве ладони, передают fakty.com.ua.

А потом с завязанными глазами довел до вокзала и посадил на поезд.

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"После суток привел на станцию, посадил на поезд и приказал ехать в Харьков. Она доехала до Харькова, пересела на другой поезд до Первомайского. Дома она сразу рассказала о случившемся маме", - сообщил руководитель Первомайского отдела полиции Владимир Кагадий.

На след преступника вышли быстро, потому что он уже дважды сидел за изнасилование несовершеннолетних. Однако сам извращенец изнасилование преступлением не считает.

Ему грозит до 5 лет лишения свободы.

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