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понедельник, 09 декабря 2019 14:49

19-летний насильник шантажировал свою 11-летнюю жертву

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19-летний насильник шантажировал свою 11-летнюю жертву
В Киеве 19-летний мужчина изнасиловал 11-летнюю школьницу, а затем шантажировал и требовал деньги. Фото - kyiv.gp.gov.ua

В Киеве задержали 19-летнего мужчину, который изнасиловал 11-летнюю школьницу, а затем шантажировал и требовал деньги.

Подозреваемый после знакомства с девочкой посылал начал ей сообщение сексуального характера. Требовал, чтобы присылала ему собственные фотографии в обнаженном виде и побудил ее употреблять с ним наркотические и психотропные вещества, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

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"Во время одной из встреч заставил школьницу раздеться и изнасиловал ее. После этого потребовал у девочки деньги. В случае отказа угрожал выложить фото в обнаженном виде в Интернет", - сказано в сообщении.

Задержанному сообщили о подозрении. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения. Также проверяется причастность подозреваемого к совершению других преступлений.

На Киевщине родной дядя напоил 14-летнюю племянницу алкоголем, после чего надругался над ней. Свидетелем стал родной брат девочки, который увидел этот ужас через окно и сообщил матери. Женщина вызвала полицию.

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09
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