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четверг, 20 мая 2021 14:20

18-летний вор убил 90-летнего мужчину

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18-летний вор убил 90-летнего мужчину
В Запорожье 18-летний вор убил 90-летнего мужчины. Фото: t.me/dkr_npu

В Запорожье 18-летний вор убил 90-летнего мужчину в его доме. Тело потерпевшего нашли вечером 18 мая.

Подозреваемого и 22-летнего сообщника, с которым пришел грабить, задержали, сообщили сегодня, 20 мая, в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Товарищи 18 и 22 лет второй раз за день проникли в частный дом дедушки для кражи изделий из металла и другого ценного имущества. Когда 18-летний наглец зашел в комнату к больному мужчине, последний испугался, закричал и ударил вора по голове. Злоумышленник, в свою очередь, сначала порезал ножом потерпевшего, а затем палкой бил по голове. После совершенного - скрылся с места совершения преступления. Второй вор в это время находился в другом месте", - рассказали оперативники.

18-летнему сообщили подозрение в разбое и убийстве. Он в содеянном сознался. Находится под стражей по решению суда. 22-летнему "товарищу" правоохранители сообщили о подозрении в совершении кражи с проникновением. Досудебное расследование продолжается.

Во дворе возле дома в селе Грушеваха Барвенковского района Харьковской области нашли убитым 79-летнего мужчину. Подозреваемого задержали. Им оказался 26-летний ранее судимый житель села Мечебилово Барвенковского района. Он несколько дней тайно проживал на чердаке дома потерпевшего. А потом избил до смерти и ограбил.

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Дата
20
мая

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