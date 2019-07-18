17 ранений: школьника оштрафовали на 100 тыс. грн

Школьника, избившего одноклассника, осудили на год условно и выписали штраф 100 тыс. грн. Фото: acc.cv.ua

Школьника, избившего одноклассника, приговорили к году заключения условно. На него наложили штраф в размере 100 тыс. грн моральной компенсации и 2676 грн компенсации за физические побои.

Парень избил сверстника в Киеве на стадионе школы №259 на проспекте Маяковского, 21-Г, пишет segodnya.

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Он нанес жертве 17 ранений по телу и голове.

Пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, перелом передней стенки лобной пазухи со смещением. Это привело к расстройству здоровья на 21-дневный срок.

Школьник признал свою вину.

В Бердичеве Житомирской области 9-классник после избиения попал в реанимацию. У парня тяжелая черепно-мозговая травма. В нанесении тяжких телесных повреждений подозревается 14-летний подросток.