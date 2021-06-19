15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой

В Никополе Днепропетровской области после пяти дней поисков правоохранители нашли тело 15-летней Анастасии Карнаух.

Сообщение об исчезновении школьницы поступило в полицию 15 июня. Об этом сообщает Нацполиция.

Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

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Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, оставленные здания, обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девушка.

После пяти дней поисков ее тело нашли в брошенной зданием в промышленной зоне города Никополя.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

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