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суббота, 19 июня 2021 19:05

15-летнюю девушку, которую искали пять дней, нашли мертвой
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В Никополе Днепропетровской области после пяти дней поисков правоохранители нашли тело 15-летней Анастасии Карнаух.

Сообщение об исчезновении школьницы поступило в полицию 15 июня. Об этом сообщает Нацполиция.

Мать девушки рассказала, что накануне вечером дочь пошла гулять и не вернулась.

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Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция
Фото: Национальная полиция

Правоохранители проверили вокзалы, рынки, пляжи, парки, оставленные здания, обследовали лесополосы и другие места, где могла находиться девушка.

После пяти дней поисков ее тело нашли в брошенной зданием в промышленной зоне города Никополя.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

В Киевской области исчез военный, участник боевых действий 21-летний Виталий Кондратьев. Родные ищут мужчину уже третий месяц. Последний раз Виталия видели в городе Белая Церковь, где расположена его военная часть.

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Дата
19
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