15-летняя школьница вонзила себе в живот кухонный нож

В Николаеве спасают 15-летнюю девушку, которая вонзила себе в живот кухонный нож. Фото: goloskarpat.info

В Николаеве спасают 15-летнюю девушку с проникающим ранением живота.

Школьница сама порезала себя во время ссоры с матерью 26 августа, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Правоохранители опросили родителей девушки и изъяли с места происшествия кухонный нож, которым во время ссоры с матерью, несовершеннолетняя сама нанесла а себе ранения. Установлено, что семья девушки на учете, как та, которая нуждается в социальном сопровождения, не находится. По месту жительства характеризуется положительно", - рассказали полицейские.

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Следователи открыли уголовное производство по статье "Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком, повлекшее тяжкие последствия". Родителям грозит до 5 лет ограничения или лишения свободы.

Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства, которые предшествовали несчастью.

15-летняя жительница Кременецкого района Тернопольской области разбитой бутылкой порезал вены, а позже бросилась под колеса автомобиля. Девушка жива. После оказания медицинской помощи ее отпустили домой.