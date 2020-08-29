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суббота, 29 августа 2020 12:10

15-летний парень убил выстрелом в лицо друга-сверстника

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15-летний парень убил выстрелом в лицо друга-сверстника
В Каменском на Днепропетровщине 15-летний подросток убил выстрелом в лицо друга-одногодку. Фото: t.me/dkr_npu

В Каменском на Днепропетровщине 15-летний подросток убил выстрелом в лицо сверстника.

Трагедия произошла 28 августа около 20.30, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Зарегистрированное ружье, которое принадлежит дяде подростка, лежало на шкафу. Во время шалостей, не зная что оно заряжено, 15-летний парень невольным выстрелом в лицо смертельно ранил своего друга-сверстника. Испуганный, не понимая что произошло и как помочь товарищу, парень пытался сделать хоть что-то. Самостоятельно позвонил в "скорую", в полицию. Но все бесполезно - смерть мгновенная", - рассказали в полиции.

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Следователи открыли уголовные производства по статьям убийство по неосторожности и небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов.

Оружие изъяли и направили на экспертизу. Продолжается досудебное расследование.

В Одесской области отправили в колонию на 2 года 12-летнего подростка, который в сентябре прошлого года убил 15-летнего приятеля, когда демонстрировал ему ружье своего деда. Юноша уверял в суде, что выстрел произошел самопроизвольно, когда он пытался разрядить оружие, а после ранения друга сразу вызвал "скорую". Однако суд квалифицировал действия обвиняемого как убийство по неосторожности.

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Дата
29
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