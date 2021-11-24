15-летних подозреваемых в изнасиловании отправили за решетку. Один из них уже "попадался" полиции

В Кривом Роге суд избрал меры пресечения 15-летним школьникам, которые напали на 48-летнюю женщину, избили ее, изнасиловали и ограбили.

Обоих отправили на два месяца за решетку без права на залог. Такое решение сегодня, 24 ноября, принял Центрально-Городской районный суд города.

Фото: t.me/svoiKR

Заседание проходило за закрытой дверью. На этом настоял прокурор, поскольку подозреваемые – несовершеннолетние. Перед заседанием под зданием суда собрались родственники задержанных, чтобы поддержать их, сообщают "Свои".

Между тем жертва подростков находится в тяжелом состоянии в больнице. Медики никаких прогнозов не дают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Били, насиловали и снимали на телефон: показали фото несовершеннолетних нападавших

Один из подозреваемых дважды попадался на грабежах, сообщают местные СМИ. Он с братом напали на пенсионера в марте 2021 года на остановке общественного транспорта на ул. Украинской и отобрали у жертвы телефон, деньги, документы и даже сигареты.

Второй эпизод произошел по ул. Калнышевского. Они избили и ограбили мужчину с инвалидностью.

Преступление произошло 22 ноября в Кривом Роге. Двое 15-летних посреди улицы жестоко избили и изнасиловали 48-летнюю женщину. После забрали ее мобильный телефон и скрылись. Женщину без сознания с многочисленными телесными повреждениями нашли на улице Центрально-Городского района. В тяжелом состоянии доставили в больницу. В то же время в полицию сообщили об исчезновении работницы одного из заведений отдыха. Выяснилось, что пропавшая - пострадавшая женщина.