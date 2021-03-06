15-летнего украинца, которого избили в Париже, выписали из больницы

Юрия Крученика выписали из больницы. Фото: instagram.com/maman_de_yuriy

Украинский подросток Юрий Крученик, которого в январе побила группа лиц в Париже, вышел из больницы. Но он до сих пор находится в тяжелом психологическом состоянии.

Как сообщила представительница украинской общины в Париже Мария Диамант, сегодня 15-летнего парня выписали из больницы.

"Сейчас состояние улучшается", - рассказала Бриллиант изданию "Укрінформ".

Она также сообщила, что на запрос адвоката Крученика по делу об избиении допросила полиция.

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"Юрий был серьезным и выстоял достойно. Но дальнейшая ночь была адская: кошмары, страх, боль. Все наложилось вместе: и одновременно последствия, и будущее, которое будет непростым для Юрия еще долгое время", - рассказала Диамант.

Событие произошло 15 января неподалеку Эйфелевой башни. Юрий с друзьями возвращались из колледжа, когда на них набросилась группа неизвестных. С металлическими палками и битами они атаковали студентов. Парню пробили череп, у него множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз. 21 января Юрию исполнилось 15 лет. 28 января во Франции задержали 9 бандитов, которых подозревают в избиении парня. 29 января задержали еще 2 несовершеннолетних подозреваемых.