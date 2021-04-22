15-летнего парня привалила стена

В Полтавской области на подростка упала стена старой фермы. Парень в тяжелом состоянии. Фото: facebook.com/AMBULANCEZP

В селе Диброва Полтавской области на 15-летнего парня обрушилась кирпичная стена. Школьник находится в детской городской больнице, его состояние тяжелое.

Инцидент произошел вечером 21 апреля на территории заброшенного здания фермы, сообщили в управлении гражданской защиты Полтавской ОГА.

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Парню диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб головы, травму позвоночника.

Обстоятельства травмирования несовершеннолетнего устанавливают полицейские.

В селе Варваровка Юрьевского района Днепропетровской области обвалились железобетонная стена и перекрытия недостроенного дома. Погиб 13-летний парень, 28-летний мужчина покалечился. Трагедия произошла на ул. Артемонова.