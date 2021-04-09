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пятница, 09 апреля 2021 18:10

14-летнюю школьницу избили и загнали голой в воду: как защитить ребенка от буллинга

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В Торецке Донецкой области 14-летние подростки избили одноклассницу и заставили купаться обнаженной. Девушка получила раны на голове и лице. Причиной расправы стала личная обида. Как защитить ребенка от травли рассказала Gazeta.ua медицинский психолог, суицидолог Наталья Бугаева.

Автор: pixabay.com
  Нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, что в поведении ребенка является триггером к агрессии со стороны других. Жертвами буллинга могут становиться легко возбудимые дети, имеющие таки черты характера, затрудняющие нормальное общение со сверстниками
Нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, что в поведении ребенка является триггером к агрессии со стороны других. Жертвами буллинга могут становиться легко возбудимые дети, имеющие таки черты характера, затрудняющие нормальное общение со сверстниками

Как понять родителям, что ребенок стал жертвой травли?

Если ребенок стал замкнутым, агрессивным, у него нарушение сна, в школу внезапно начинает ходить по другому маршруту, расстраивается из-за звонков и сообщения в социальных сетях - это тревожные сигналы, на которые стоит обращать внимание.
Из внешних признаков - замечаете на ребенке синяки, испорченные личные вещи. Иногда дети боятся рассказывать взрослым о том, что их травят. Поэтому взрослым важно быть бдительными.

Как родителям не допустить, чтобы их ребенок стал жертвой буллинга?

Немедленно обратиться к классному руководителю и директору учебного заведения, чтобы выяснить обстоятельства и найти пути решения проблемы. Это не должны быть обычные жалобы. Необходимо оперировать конкретными фактами и продемонстрировать свою решимость идти в высшие органы и довести до конца решение вопроса о защите ребенка, которого травят. В случае отсутствия реакции со стороны администрации учебного заведения, следует обратиться в органы местного самоуправления, Службы по делам детей, местных органов образования и к Уполномоченному по правам ребенка.

При появлении следов физического насилия на теле ребенка, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Написать и зарегистрировать заявление о фактах буллинга с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В случае бездействия полиции необходимо обратиться к ювенальному прокурору. Получить консультацию психолога.

Ребенку, который перенес травлю, нельзя замыкаться в себе. Стоит помочь найти ему альтернативный круг общения за пределами школы - секции, кружки, блоги. Или перевести в другое учебное заведение.

Как остановить буллинг?

Нужно проанализировать ситуацию, чтобы понять, что в поведении ребенка является триггером к агрессии со стороны других. Жертвами буллинга могут становиться легко возбудимые дети, имеющие таки черты характера, затрудняющие нормальное общение со сверстниками. Если самостоятельно убрать триггеры не получается, лучше обратиться к детскому психологу.

В Славянске Донецкой области 14-летнюю школьницу избили 2 сверстницы. Потерпевшая объяснила, что конфликт между ними произошел из-за парня.

Автор: Якимова Юлия
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