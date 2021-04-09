14-летнюю школьницу избили и загнали голой в воду: как защитить ребенка от буллинга

В Торецке Донецкой области 14-летние подростки избили одноклассницу и заставили купаться обнаженной. Девушка получила раны на голове и лице. Причиной расправы стала личная обида. Как защитить ребенка от травли рассказала Gazeta.ua медицинский психолог, суицидолог Наталья Бугаева.

Если ребенок стал замкнутым, агрессивным, у него нарушение сна, в школу внезапно начинает ходить по другому маршруту, расстраивается из-за звонков и сообщения в социальных сетях - это тревожные сигналы, на которые стоит обращать внимание. Из внешних признаков - замечаете на ребенке синяки, испорченные личные вещи. Иногда дети боятся рассказывать взрослым о том, что их травят. Поэтому взрослым важно быть бдительными.

Как родителям не допустить, чтобы их ребенок стал жертвой буллинга?

Немедленно обратиться к классному руководителю и директору учебного заведения, чтобы выяснить обстоятельства и найти пути решения проблемы. Это не должны быть обычные жалобы. Необходимо оперировать конкретными фактами и продемонстрировать свою решимость идти в высшие органы и довести до конца решение вопроса о защите ребенка, которого травят. В случае отсутствия реакции со стороны администрации учебного заведения, следует обратиться в органы местного самоуправления, Службы по делам детей, местных органов образования и к Уполномоченному по правам ребенка.

При появлении следов физического насилия на теле ребенка, следует немедленно обратиться в правоохранительные органы. Написать и зарегистрировать заявление о фактах буллинга с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. В случае бездействия полиции необходимо обратиться к ювенальному прокурору. Получить консультацию психолога.