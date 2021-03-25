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четверг, 25 марта 2021 13:26

Не поделили парня: 14-летнюю школьницу избили сверстницы

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Не поделили парня: 14-летнюю школьницу избили сверстницы
За нанесение телесных повреждений школьнице полицейские Славянская открыли уголовное производство. Фото: npu.gov.ua

В Славянске Донецкой области 14-летнюю школьницу избили 2 сверстницы.

Потерпевшая объяснила, что конфликт между ними произошел из-за парня, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"В полицию обратились родители школьницы, которые сообщили, что их дочь избили 2 малознакомые девушки. Сама девушка объяснила, что конфликт между сверстницами произошел из-за парня. Полицейские проводят следственные действия и собирают материалы, чтобы поставить девушек на профилактический учет", - рассказали полицейские.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту избиения школьницы. Кроме того, родителям несовершеннолетних, которые избили девушку, грозит штраф за невыполнение обязанностей по воспитанию.

В школе №15 в Кривом Роге школьницы расправились со знакомой. Все снимали на видео. На кадрах можно видеть, что школьница стоит перед обидчицами на коленях и терпит обиды. А когда пытается ответить, ее валят на землю и бьют. Расправу снимают на видео другие подростки. Сначала смеются. Затем из-за кадра слышно голос девушки, которая просит обидчиц остановиться.

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