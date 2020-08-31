Девушки жестоко поиздевались над подругой (18+) Фото: dilo.net.ua

В городе Никополь Днепропетровской области девушки-подростки поиздевались над другой девушкой. Они повалили ее на землю, били кулаками и ногами.

Видео с избиением в социальные сети выложили активисты общественной организации "Прихист".

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"Нам в редакцию прислали видео, на котором видно, как малолетние хулиганки бьют девочку. После того, как одна из них повалила пострадавшую на пол, продолжила бить ее кулаками по голове, а ее подружки" добавили "бедной девочке еще и несколько ударов ногами - по спине и по животу. Это - вопиющий случай детской агрессии, особенно учитывая тот факт, что видео события сами "бойцы" опубликовали в своем инстаграм-профиле "- отметили в общественной организации.

На видео видно, что "оператор" дает знак, что уже идет запись, и одна из девушек начинает бить другую на камеру.

Пользователи соцсетей установили участниц избиения. Это - местные жительницы 12-15 лет. Сами они утверждают, что видео - ничто иное как постановка.

В полиции уже расследуют данный инцидент. За избиение девушки могут получить наказание в виде заключения на срок от 2-х до 6-ти лет.

"Может, мы в шутку" - подростки напали на сверстника и избили. Подростки во Львове напали на сверстника и жестоко избили его.