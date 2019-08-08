14-летнюю девушку изнасиловал пьяный отец

На Волыни пьяный мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Фото - volynua.com

В одном из сел Маневицкого района на Волыни пьяный мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь.

Завел ребенка в нежилое помещение, где и набросился, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное мужчину могут посадить на 12 лет.

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