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четверг, 08 августа 2019 08:30

14-летнюю девушку изнасиловал пьяный отец

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14-летнюю девушку изнасиловал пьяный отец
На Волыни пьяный мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь. Фото - volynua.com

В одном из сел Маневицкого района на Волыни пьяный мужчина изнасиловал свою 14-летнюю дочь.

Завел ребенка в нежилое помещение, где и набросился, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Мужчине сообщено о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

За содеянное мужчину могут посадить на 12 лет.

В Полтаве после ссоры с женой 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал свою 11-летнюю дочь.

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Дата
08
августа

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