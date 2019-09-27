14-летний подросток трагически погиб на заброшенном строительстве

Подросток упал с 6-го этажа недостроенного дома. Фото: NewsDay

Во Львове 14-летний парень погиб после падения с шестого этажа недостроенного дома.

Трагедия произошла около 18:50 в пятницу, 27 сентября, на улице Тракт Глинянский. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"Как предварительно установили правоохранители, ребенок упал с высоты шестого этажа недостроенного дома, где в течение нескольких лет не проводятся никакие работы. Несмотря на усилия врачей скорой медицинской помощи, от полученных травм мальчик скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства гибели.

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В Киеве мужчина упал с железнодорожного моста на проезжую часть. Пострадавший получил серьезные травмы головы и скончался на месте происшествия.