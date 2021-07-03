14-летнего парня убила молния

На Львовщине молния убила 14-летнего парня. Фото: ua.depositphotos.com

В селе Тарасовка Львовского района молния убила 14-летнего парня.

Трагедия произошла в пятницу, 2 июля. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

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"В 21:45 молния ударила 14-летнего местного жителя. От полученных травм подросток погиб на месте трагедии", - сказано в сообщении.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В селе Софиевка вблизи Черкасс молния попала в трех людей. 55-летняя Галина Походенко и 23-летний Игорь Майстренко погибли, мать мужчины 47-летнюю Елену Майстренко забрали в больницу. В то воскресенье семьи Походенки и Майстренки с Софиевки отдыхали возле пруда.