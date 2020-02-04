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вторник, 04 февраля 2020 08:50

14-летнего парня переехал поезд

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14-летнего парня переехал поезд
На Прикарпатье 14-летний парень погиб под колесами поезда. Фото - if.npu.gov.ua

В Ивано-Франковске пассажирский поезд сообщением "Харьков Рахов" переехал 14-летнего парня.

Трагедия произошла 3 февраля около 20.30, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"Машинист рассказал, что применил экстренное торможение. Однако избежать наезда не удалось. От полученных травм парень погиб", - говорится в сообщении.

Следователи открыли уголовное производство. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В селе Угринов Тисменецкого района на Ивано-Франковщине 19-летняя студентка погибла под колесами поезда "Киев-Черновцы".

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Дата
04
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