13-летняя школьница умерла при загадочных обстоятельствах

В Одесской области умерла 13-летняя девочка, которой внезапно стало плохо. Фото: ua.depositphotos.com

В Белгород-Днестровском районе Одесской области полиция расследует обстоятельства смерти 13-летней девочки. Ее доставили из дому в больницу, где она скончалась 19 августа.

Известно, что девочка играла возле дома с другими детьми, когда ей внезапно стало плохо. Соседи вызвали "скорую" и сообщили об этом родителям ребенка, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Девочку госпитализировали. Но, к сожалению, попытки врачей ей помочь, оказались напрасными", - говорится в сообщении.

Для установления причины смерти тело умершей направили на судебно-медицинскую экспертизу. Следователи открыли уголовное производство.

В Запорожской области полиция устанавливает обстоятельства смерти 14-летнего парня. Подросток умер в Акимовский районной больнице вскоре после госпитализации.