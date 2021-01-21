13-летний парень изнасиловал в больнице 5-летнюю девочку

В больнице в Полтаве 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Фото: npu.gov.ua

В больнице в Полтаве 13-летний подросток изнасиловал 5-летнюю девочку. Оба - воспитанники Центра социально-психологической реабилитации. Попали с диагнозом "отравление" вместе с еще двумя детьми 5 и 10 лет.

Инцидент произошел еще в середине декабря в прошлом году. А теперь правоохранители провели следственный эксперимент с участием подозреваемого. Причастность 13-летнего подростка к совершению этого преступления была доказана, рассказали в областной полиции, передает ТСН.

"Что касается факта изнасилования, то причастность 13-летнего подростка доказана. Проведены необходимые экспертизы, подтверждающие тот факт, что он действительно изнасиловал 5-летнюю девочку. Сейчас пострадавшему ребенку предоставляется профессиональная психологическая помощь", - рассказал начальник отдела коммуникации областной полиции Юрий Сулаев.

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Сейчас подозреваемый находится в Центре социально-психологической реабилитации, поскольку он не достиг возраста уголовной ответственности.

"Согласно закону с 11 лет относительно таких детей, которые совершают особо тяжкие и тяжкие преступления, суд может принять соответствующее решение о направлении их в специальное учреждение. Поэтому сейчас проводятся следственные действия. Решение будет принимать суд", - добавил Юрий Сулаев.

Следователи открыли уголовные производства. Будут также проверяться нарушения со стороны воспитателей реабилитационного центра и персонала медучреждения.

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