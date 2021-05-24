"Скорую" вызвал сожитель матери Фото: pixabay.com

В Кременчуге Полтавской области 12-месячный ребенок утонул в ванной.

Трагедия произошла 23 мая в одном из домов на проспекте Свободы. "Скорую" вызвал сожитель матери, пишет "Кременчугская газета" со ссылкой на оперативные службы города.

Медики, приехавшие на вызов, констатировали только смерть ребенка. По предварительной информации, мать в это время находилась в нетрезвом состоянии.

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Обстоятельства трагедии выясняют следователи.

В Шевченковском районе Киева в квартире по улице Белорусской, погиб 11-летний мальчик. Его мертвым обнаружили в ванной родители. Вечером ребенок пошел купаться, а через некоторое время родители нашли сына без признаков жизни.