12-летнюю школьницу изнасиловал сожитель бабушки

Автор: hr.npu.gov.ua На Херсонщине 12-летнюю школьницу изнасиловал 51-летний сожитель бабушки

12-летнюю жительницу Белозерской общины на Херсонщине изнасиловал 51-летний сожитель бабушки.

Происшествие случилось вечером 10 сентября. Свидетели видели, как девушка села к мужчине в авто ВАЗ-2101. Позже перестала выходить на связь, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

"Об исчезновении дочери ночью заявила ее 35-летняя мать. Указанное авто разыскали за поселком. Водитель пытался скрыться. Однако его задержали. В салоне пропавшая девушка. Потерпевшая рассказала, что бабушкин сожитель заманил ее в авто, отвез за пределы населенного пункта, где изнасиловал. Свой и ее телефон человек заранее выключил", - рассказали оперативники.

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Мужчина ранее был судим за изнасилование. Признался, что имел с малолетней секс. Это подтвердила и судебно-медицинская экспертиза.

Следователи открыли уголовное производство. За изнасилование мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.

В селе Березань Киевской области 49-летний мужчина развращал 5-летнюю внучку сожительницы, которая приехала в гости к бабушке. Об этом рассказал сама ребенок, а также этот факт подтвердил старший брат, который стал свидетелем. Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания.