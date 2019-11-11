12-летний парень внезапно умер после прогулки

В Шостке на Сумщине внезапно умер 12-летний парень. Фото - pixabay.com

В Шостке на Сумщине внезапно умер 12-летний парень. Трагедия произошла ночью 11 ноября.

О смерти 12-летнего мальчика в полицию сообщил фельдшер бригады "скорой помощи". По его словам, ребенок умер до приезда медиков, сообщили в отделе коммуникации ГУНП области.

"По словам матери парня, он до вечера гулял с друзьями на улице. Дома ему стало плохо. Она помогла сыну лечь спать, а ночью нашла его уже мертвым", - сказано в сообщении.

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Полицейские открыли уголовное производство. Устанавливают поминутно передвижения ребенка по городу, опрашивают всех, кто может в той или иной степени прояснить обстоятельства событий, которые привели к смерти мальчика.

Досудебное расследование продолжается.

В Киеве полиция расследует смерть 9-летнего мальчика. Трагедия произошла в одном из домов на бульваре Дружбы Народов в Печерском районе. Ребенок был в квартире, в которой чувствовался запах газа.