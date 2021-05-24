12-летний парень случайно поджег себя в парке. Его спасают врачи

В Днепре во время отдыха 12-летний мальчик случайно поджег себя. Фото: t.me/KyivCityOfficial

В Днепре во время отдыха в парке на ул. 20-летия Победы обгорел 12-летний парень. Он с ровесником нашли неизвестное вещество и решили его поджечь. Огонь перекинулся на ребенка.

Парень в тяжелом состоянии. У него 40% ожогов тела, его подключили к аппарату ИВЛ. Несмотря на усилия медиков, до сих пор существует угроза его жизни, рассказал заведующий отделением реанимации областной детской больницы Днепра Сергей Егоров.

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"Кроме всего прочего, у ребенка также ожог дыхательных путей. Все ожоги глубокие, они повреждают дерму, то есть кожу, подкожную жировую клетчатку. Часто затрагиваются мышцы пламенем. Это всегда тяжелые ожоги. Пораженная верхняя половина тела - это лицо, верхние конечности, грудная клетка и спина", - говорит Сергей Егоров, передает "Общественное".

В полиции открыли уголовное производство. Дело расследуют как злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком.

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