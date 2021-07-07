12-летнего школьника, который пошел играть в футбол, нашли в пруду

На Тернопольщине утонул 12-летний школьник. Сказал, что идет играть в футбол, а сам пошел на пруд. Фото: t.me/mvs_ukraine

В селе Подзамочек Тернопольской области утонул 12-летний мальчик 7 июля.

Он вместе с одноклассником около 14:00 ушел гулять. Родным дети сказали, что идут играть в футбол. Однако по дороге планы изменились и они решили поплавать в местном пруду, рассказали в отделе коммуникации областной полиции.

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"Один из них зашел в воду, другой - был на мели. В какой-то момент школьник начал тонуть. Его товарищ сразу позвонил на линию экстренной помощи "112". Спасатели прибыли на место в течение 10 минут, но мальчика не увидели. Искали водолазы. Ребенка из воды достали, но реанимировать его не удалось. Глубина пруда - около полутора метров", - рассказали в полиции.

Добавили, что с начала лета на водоемах области погибло трое несовершеннолетних.

В селе Тишковка на Кировоградщине сегодня, 7 июля, похоронили 15-летнего Богдана. Он утонул в местном пруду в ночь на 3 июля. Тело парня искали три дня, но тщетно. Труп выплыл после того, как 6 июля спустили пруд.