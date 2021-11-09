12 человек освободили из рабства

Фото: od.npu.gov.ua

В поселке Старокозачье Белгород-Днестровского района Одесской области из рабства освободили 12 человек.

Их вербовали на железнодорожном вокзале, обещая проживание, питание и достойную оплату труда. Люди работали по 16 часов в сутки и проживали в бараках, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В состав группы входило трое. Они на железнодорожном вокзале Одессы подыскивали граждан, которые находились в сложной жизненной ситуации и не имели постоянного жительства. Им предлагали работу, связанную с выращиванием и сбором сельскохозяйственной продукции на территории Одесской области, обещая заработную плату от 7000 до 12000 грн в месяц, а также бесплатное жилье и питание", - сказано в сообщении.

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Завербованных на авто доставляли на ферму в селе, где расселяли в непригодных домах. Каждый день люди тяжело работали на полевых работах, жили в бараках, а весь их заработок ограничивался питанием сомнительного качества два-три раза в сутки и алкоголем.

"За ними постоянно наблюдали так называемые "бригадиры", контролировавшие соблюдение установленных правил: подъем и работу, ограничивали их в передвижении по возвращении с работ. Самостоятельно покинуть территорию потерпевшие не могли, а в случае неповиновения их запугивали и избивали", - говорят в полиции.

На момент обысков в трудовом рабстве находились 12 человек, которые освобождены. Пять из них уже обратились с заявлениями о совершении в отношении них преступления.

Также среди пленных полицейские обнаружили 35-летнего жителя Закарпатской области, который скрывался от суда за кражу.

Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам преступной группы и избрании в отношении них мер пресечения. Им грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек. Члены преступной группы вербовали их извсех областей для работы на сельскохозяйственных угодьях. Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Но вместо этого людей заселили в бараки и платили лишь часть обещанных денег.