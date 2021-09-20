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понедельник, 20 сентября 2021 15:34

60 человек освободили из трудового рабства
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На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек
Фото: dp.npu.gov.ua
На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек
На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек
На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек
На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек

На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек 19 сентября. Члены преступной группы вербовали их из всех областей для работы на своих сельскохозяйственных угодьях.

Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных денег, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фермеры имели в собственности 500 гектаров земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Люди работали фактически даром. На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации", - сказано в сообщении.

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За организацию преступной деятельности задержали трех человек 64, 50 и 40 лет. Во время обысков у них изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

Трем задержанным уже сообщили о подозрениях. Еще двух разыскивают. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Полицейские освободили из трудового рабства 120 человек и разоблачили преступников, которые организовали в Киеве и Днепропетровской области торговлю людьми.

Фигуранты предлагали людям якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. Вместо этого заставляли их бесплатно работать 12-16 ч.

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Дата
20
сентября

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