60 человек освободили из трудового рабства

Фото: dp.npu.gov.ua

На Днепропетровщине из трудового рабства освободили 60 человек 19 сентября. Члены преступной группы вербовали их из всех областей для работы на своих сельскохозяйственных угодьях.

Для обработки полей и сбора урожая овощей они предлагали рабочим приличную плату. Вместо этого людей заселили в бараки и платили только часть обещанных денег, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Фермеры имели в собственности 500 гектаров земли в Петриковском и Магдалиновском районах Днепропетровской области. Люди работали фактически даром. На момент следственных мероприятий в бараках находились 60 человек, которые подвергались трудовой эксплуатации", - сказано в сообщении.

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За организацию преступной деятельности задержали трех человек 64, 50 и 40 лет. Во время обысков у них изъяли оружие, патроны, паспорта рабочих, документацию, банковские карточки, деньги и три автомобиля.

Трем задержанным уже сообщили о подозрениях. Еще двух разыскивают. Всем грозит до 15 лет тюрьмы.

Полицейские освободили из трудового рабства 120 человек и разоблачили преступников, которые организовали в Киеве и Днепропетровской области торговлю людьми. Фигуранты предлагали людям якобы официальное трудоустройство на агропромышленном предприятии в Днепропетровской области. Вместо этого заставляли их бесплатно работать 12-16 ч.