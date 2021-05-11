$250 за дозу: разоблачили мошенников, торговавших подделкой вакцины Pfizer

Служба безопасности Украины разоблачила международный канал поставок фальшивой Сovid-вакцины Pfizer. Стоимость одной дозы подделки составляла $250.

Злоумышленники широко рекламировали свои услуги и утверждали, что могут поставить вакцину от американских компаний Pfizer и BioNTech, сообщает пресс-служба СБУ. На самом же деле они не имели никакого отношения к оригинальной продукции. Правоохранители задокументировали факт получения злоумышленниками предоплат на тысячи долларов.

В группировку входили граждане Украины, РФ, Нигерии и Сьерра-Леоне. Мошенники решили воспользоваться тем, что Pfizer официально начали поставлять в Украину. Они разместили в интернете рекламу от якобы украинских предприятий, которые имеют возможность поставлять препараты Pfizer. Рекламную кампанию направили на клиентов из РФ и Индии. Чтобы убедить клиентов в наличии вакцины, дельцы предоставляли поддельные гарантийные письма от украинских банков. Среди прочего, в них были указаны расчетные счета для перевода средств, которые открыты на граждан Украины.

Фото: ssu.gov.ua

В ведомстве подчеркнули, что поставки вакцины против Сovid-19 осуществляются исключительно по контрактам, заключенным между компаниями группы Pfizer и правительством.

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Американська компанія Pfizer виявила в Польщі й Мексиці підроблені Covid-вакцини. У Мексиці підроблену вакцину отримали майже 80 осіб. Доза препарату, яку видавали за вакцину Pfizer/BioNTech, коштувала приблизно $1 тис. В этом году Украине удалось вдвое увеличить поставки вакцины Pfizer. В целом государство должно получить 42 млн доз вакцины в 2021 году: 8 млн доз инициативы COVAX и 32 млн доз по прямым контрактам с производителями.