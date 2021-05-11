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вторник, 11 мая 2021 07:27

Covid-вакциной Pfizer будут прививать детей и подростков

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Covid-вакциной Pfizer будут прививать детей и подростков
Ранее вакцина была одобрена для лиц от 16 лет. Фото: Reuters

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило экстренное применение Covid-вакцины от компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте 12-15 лет. Хотя окончательное разрешение будет позднее, вакцинация подростков может начаться уже в ближайшие дни.

Представитель FDA Джанет Вудкок назвала это решение важным шагом в борьбе с пандемией, говорится в сообщении американского регулятора. Ранее вакцина была одобрена только для лиц от 16 лет.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов — один из федеральных исполнительных департаментов. Регулятор занимается контролем качества пищевых продуктов, лекарственных препаратов, косметических средств, табачных изделий и некоторых других категорий товаров, а также осуществляет контроль за соблюдением законодательства и стандартов в этой области. Глава FDA предлагается президентом США и утверждается Сенатом. Он подчиняется министру здравоохранения и соцслужб США.

Недавно министерство здравоохранения Канады одобрило использование вакцины Pfizer-BioNTech для детей от 12 лет.

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Вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech на 100% эффективны для детей в возрасте 12-15 лет. По словам представителей компаний, вакцина вызвала устойчивую реакцию антител у детей. Эти показатели превышают результаты предыдущего исследования среди лиц в возрасте 16-25 лет.

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