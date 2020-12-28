$ 1600 тыс. с человека: иностранец переправлял нелегалов через украинскую границу

На Львовщине полицейские разоблачили иностранца, который переправлял нелегалов через украинскую границу.

С одного пассажира мужчина брал $1600 тыс, сообщили в отделе коммуникации полиции Львовской области.

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Фото: npu.gov.ua

"27 декабря, при попытке незаконного пересечения государственной границы Украины, задержаны пятеро иностранцев, которые в обход пункта пропуска пытались попасть в Республику Польша. Организатором канала незаконной переправки мигрантов через государственную границу Украины является 62-летний иностранец, который получал за услуги денежное вознаграждение - по 1600 долларов США с человека ", - говорится в сообщении.

Преступник намеревался незаконно переправить в Республику Польша 2 группы граждан из страны юго-восточной Азии - всего 10 человек, из них - трое детей -, попавших на территорию Украины нелегально. Для временного проживания мигрантов он снимал 2 квартиры в центре Львова.

Злоумышленника задержали. В полиции открыли уголовное производство. Ему грозит от 5 до 7 лет лишения свободы. Также решается вопрос о привлечении нелегальных мигрантов к административной ответственности.

16 декабря на Закарпатье разоблачили преступную банду, которая нелегально переправляла людей в страны ЕС. Группировка действовала на протяжении 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов".