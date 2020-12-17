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четверг, 17 декабря 2020 09:44

"Криминальный авторитет" организовал банду, которая нелегально переправляла людей в страны ЕС
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16 декабря на Закарпатье разоблачили преступную банду, которая нелегально переправляла людей в страны ЕС.

Группировка действовала на протяжении 3 лет, а главным был один из "криминальных авторитетов", сообщили в департаменте стратегических расследований Национальной полиции Украины.

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Разоблачили преступников 16 декабря
Фото: npu.gov.ua
Разоблачили преступников 16 декабря
Группировка действовала на протяжении трех лет

"Организовал противоправную деятельность 42-летний "криминальный авторитет". Под его руководством "работали" трое мужчин. В течение 3 лет члены преступной группы противоправно перемещали иностранцев в страны Европейского Союза. За свои услуги злоумышленники брали 6 тысяч долларов с одного человека", - говорится в сообщении.

В помещениях злоумышленников полицейские провели обыски и изъяли оружие, патроны, деньги, блокноты с "черновыми" записями и банковские карточки.

Членам банды объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Вблизи села Ивановцы Мукачевского района полицейские обнаружили в автомобиле жителя села Цыгановцы Ужгородского района группу нелегалов. Все они были без документов.

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