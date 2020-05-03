Звезда сериала "Клиника" сгорел от рака

У Сема Ллойда был рак. Болезнь у него диагностировали в январе 2019 года. Фото: кадр из сериала Scrubs

Американский актер Сэм Ллойд умер в 56 лет. У него была опухоль головного мозга.

Рак у Сэма Ллойда диагностировали в январе 2019 года. Метастазы поразили легкие, челюсть, печень и позвоночник, сообщает Variety.

Ллойд снимался в сериалах "Отчаянные домохозяйки", "Зенфельд", "Западное крыло", "Малькольм в центре внимания" и "Бесстыжие". Больше был известен по роли адвоката Теда Баклендом в сериале "Клиника".

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Также Ллойд пел в группе The Blanks и играл на бас-гитаре в коллективе The Butties.

Один из сценаристов фильмов ужасов "Детские игры" (1988) и "Детские игры 2" (1990) о кукле Чаки 64-летний Джон Лафия умер. По информации журнала Variety, он покончил с собой.