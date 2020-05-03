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воскресенье, 03 мая 2020 11:32

Полицейский погиб, спасая дочь: показали фото с места трагедии
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В Торецке Донецкой области во время спасения дочери погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков
Фото: dn.npu.gov.ua
В Торецке Донецкой области во время спасения дочери погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков
В Торецке Донецкой области во время спасения дочери погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков
В Торецке Донецкой области во время спасения дочери погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков

В Торецке Донецкой области погиб оперуполномоченный офицер полиции 44-летний Вячеслав Барков.

Он спасал свою дочь, которая оказалась в воде, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"Вячеслав Барков, находясь вне службы, на побережье водоема пытался спасти свою дочь, которая оказалась в воде. Не рассчитав сил, полицейский утонул", - сказано в сообщении.

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В то же время, напарник погибшего Денис Кулик в комментариях к сообщению отметил, что полицейский не утонул, а умер из-за проблем с сердцем, которые возникли на фоне стресса от спасения дочери.

"Слава, ты был, есть и будешь для меня лучшим напарником. Царство небесное тебе... Также хочу добавить, что Славик не утонул, у него просто не выдержало сердце от перенесенного стресса, связанного со спасением любимой дочери. Вскрытие показало - острая сердечно-сосудистая недостаточность, в связи с чем попрошу больше не говорить, что он утонул", - говорит его напарник по службе Денис Кулик.

Вячеслав Барков 22 года посвятил службе в органах внутренних дел. У него остались жена и 2 детей.

Трагедия произошла 1 мая в городе Торецке Донецкой области. Легковой автомобиль скатился в пруд. В результате инцидента погиб мужчина. Спасатели с ГСЧС выяснили, что в легковом автомобиле, который скатился в воду был ребенок. Отец девочки бросился на спасение. Не рассчитав собственных сил, мужчина утонул.

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