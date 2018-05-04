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пятница, 04 мая 2018 19:21

Впал в кому за день до соревнований - отметили девятины по 16-летниму спортсмену

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4 мая отметили девятины по 16-летнему Ивану Штиху. Умер 25 апреля в Ивано-Франковске. За несколько дней юноше резко стало плохо. Врачи зафиксировали кровоизлияние в мозг, спасти жизнь не удалось. Имел врожденное заболевание - аневризму сосудов головного мозга.

Автор: Facebook/Sports Club Tiger
  Иван Штих 6 лет занимался джиу-джитсу
Иван Штих 6 лет занимался джиу-джитсу

"Сейчас он должен был быть в Абу-Даби, там завоевал бы кубок на чемпионате мира по джиу-джитсу. Так готовился к этим ответственным соревнованиям, а за день до поездки неожиданно впал в кому, из которой так и не вышел", - написала тетя юноши Ольга Илемская, 37 лет.

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Иван Штых родился и жил в Ивано-Франковске. Учился в местном финансово-коммерческом колледже имени С. Граната. Последние 6 лет занимался боевым искусством джиу-джитсу в спортивном клубе "Тигр".

Автор: Facebook/Sports Club Tiger
  Юноша имел врожденное заболевание - аневризму сосудов головного мозга
Юноша имел врожденное заболевание - аневризму сосудов головного мозга

"Он был самым старшим правнуком и внуком в семье, - говорит тетя Юлия Штых, 26 лет. - На него всегда возлагали большие надежды. В детстве занимался танцами и на 65-м дне рождения дедушки всех поразил своим исполнением. Кроме джиу-джитсу, увлекался регби. Буду помнить его как серьезного, ответственного и доброго парня".

На 61-м году жизни в Беларуси умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Она прожила меньше месяца после смерти ее мужа Михаила Петровича.

Автор: gazeta.ua
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Дата
04
мая

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