Умерла мать Героя Украины Михаила Жизневский

Нина Жизневская прожила меньше месяца от смерти своего мужа. Фото: gdb.rferl.org

На 61-м году жизни в Беларуси умерла Нина Жизневская, мать Героя Украины Михаила Жизневского. Она прожила меньше месяца после смерти ее мужа Михаила Петровича.

Михаил Петрович внезапно умер 8 апреля в белорусском Гомеле в возрасте 73 года, пишет "Радіо Свобода".

Нина Жизневская умерла в Гомельском госпитале инвалидов, куда ее доставила скорая помощь.

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Нина и Михаил Жизневский получали от украинского государства пожизненную пенсию как родители героя Небесной сотни Михаила Жизневский. Украина также помогла в получении квартиры для семьи.

Президент Петр Порошенко присвоил звание Героя Украины погибшему на Майдане белорусу Михаилу Жизневскому и вручил "Звезду Героя" его родителям. Михаила Жизневского убили утром 22 января возле стадиона "Динамо", попали охотничьим пулей в сердце. Был вторым погибшим во время Революции достоинства после Сергея Нигояна.