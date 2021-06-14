В 90 лет женился в четвертый раз - что говорил о женщинах Григорий Чапкис

В Киеве остановилось сердце хореографа Григория Чапкиса. В феврале ему исполнился 91 год. Он был женат четыре раза. В сентябре прошлого года справил свадьбу с директором ювелирного магазина Людмилой. Она была моложе мужа на 52 года.

Журнал "Країна" публиковал советы хореографа о том, как завоевать женщину. Предлагаем вспомнить самые интересные.

Не стоит приглашать девушку на свидание и думать, как оказаться в постели с ней. Думать надо о том, что можете дать ей: подарить цветы, угостить чем-то вкусным. Женщины любят мужчин, которые думают не о том, что могут взять, а о том, что могут дать.

Можно недорогой подарок преподнести так, чтобы надолго запомнилось. А можно купить бриллиантовое колье, бросить на стол и сказать: на, жри. Ты же хотела.

Автор: Тарас Подолян Григорий Чапкис был женат четыре раза. В сентябре прошлого года справил свадьбу с директором ювелирного магазина Людмилой. Она была моложе мужа на 52 года

Самому подарки лучше не покупать, потому что иногда женщинам трудно угодить. Можно сказать видел в магазине красивые туфли. Думаю, тебе они подошли бы. Давай примерим. Или зашли в магазин, а она глаз не спускает с платья. Попросите примерить. На следующий день купите и подарите на какой-то праздник.

Женщины не любят жадных и скупых. Первые жалеют деньги на женщин, друзей и родных. Но себе ни в чем не отказывают - могут за вечер проиграть крупную сумму в казино или потратиться на любовницу. Скупые отличаются от них, потому что жалеют даже на себя: ходят в грязной рубашке, рваной обуви, не бывают в парикмахерской.

Комплименты следует говорить постоянно: у тебя такие красивые глаза, тебе так идут эти туфли, у тебя такой приятный запах. Если же вам что-то не нравится, об этом лучше промолчать.

Звонить женщине нужно несколько раз в день. Особенно, когда не слишком хорошо себя чувствует. Звонишь и спрашиваешь: солнышко мое, ты выпила таблетку? Ты была у врача? Проконсультировалась? Если женщина больна и человек в день о ней не вспомнил, будет скандал.

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Нельзя врать. Маленькая ложь рождает большое недоверие. После такого отношения реабилитировать очень трудно.

Григорий Чапкис родился 24 февраля 1930 года в Кишиневе. Танцевать начал в 10 лет, а уже в 20 работал хореографом в Театре имени Ивана Франко. С 1955 знаменитость выступал в составе Государственного ансамбля танца УССР под управлением Павла Вирского. Сотрудничество продолжалось целых 27 лет. Впоследствии Чапкис открыл собственную школу и стал судьей шоу "Танцы со звездами". Умер 13 июня. Балетмейстер болел в последнее время. Зимой хореограф несколько раз попадал в реанимацию из-за двустороннее воспаление легких, которое ему диагностировали в декабре 2020.